انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.11 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.11 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.11 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و14.17 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 14.08 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.13 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.