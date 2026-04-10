الداخلية تضبط 964 محلاً لم تلتزم بمواعيد الغلق لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

02:28 م 10/04/2026 تعديل في 02:28 م

حملات مكثفة لضبط مواعيد غلق المحال - ارشيفية

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 964 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق الرسمي خلال 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة لضمان الانضباط التام في كافة المحافظات وتأمين موارد الطاقة بشكل قاطع وصارم فورا.

استهدفت الحملات الأمنية المكثفة المنشآت التجارية والمحال التي تجاوزت التوقيتات المحددة للعمل، ومن جانب آخر أسفرت الجهود الميدانية عن رصد تلك التجاوزات بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، علاوة على ذلك شددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة بالضوابط التي تهدف إلى تقليل الأحمال، مؤكدة استمرار المتابعة لتنفيذ مواعيد غلق المحلات بالمحافظات بشكل قاطع وصارم لضمان حماية المصلحة العامة فورا.

أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها تمكنت من أن تحرر 964 مخالفة لترشيد الكهرباء في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة.

