حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 964 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق الرسمي خلال 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العامة لضمان الانضباط التام في كافة المحافظات وتأمين موارد الطاقة بشكل قاطع وصارم فورا.

مواعيد غلق المحلات بالمحافظات

استهدفت الحملات الأمنية المكثفة المنشآت التجارية والمحال التي تجاوزت التوقيتات المحددة للعمل، ومن جانب آخر أسفرت الجهود الميدانية عن رصد تلك التجاوزات بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، علاوة على ذلك شددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة بالضوابط التي تهدف إلى تقليل الأحمال، مؤكدة استمرار المتابعة لتنفيذ مواعيد غلق المحلات بالمحافظات بشكل قاطع وصارم لضمان حماية المصلحة العامة فورا.

