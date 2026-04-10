إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مطعم على كوبري سيدي جابر بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:14 م 10/04/2026

أصيب 3 أشخاص باختناقات، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق داخل مطعم أسماك بمنطقة سيدي جابر بنطاق حي شرق الإسكندرية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم يقع أعلى كوبري سيدي جابر على طريق الكورنيش.
وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية تساندهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف فوريًا.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في "مدخنة" المطعم، مما أدى لتصاعد كثيف للدخان تسبب في إصابة 3 أشخاص باختناق.
وجرى نقل أحد المصابين ويُدعى "عبدالله. ف. ع" (33 عامًا) إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج، بينما تلقى "محمد. ي. م" (18 عامًا) و"أحمد. س. أ" (25 عامًا) الإسعافات الأولية في موقع البلاغ.

نجح رجال الإطفاء، عبر الدفع بسيارتي إطفاء، في محاصرة الحريق وإخماده تمامًا قبل وصوله إلى بقية أجزاء المطعم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الإسكندرية أخبار الإسكندرية اليوم حوادث الإسكندرية الحماية المدنية مطعم أسماك اختناق

