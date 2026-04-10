أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من تنفيذ اجتياح بري داخل لبنان، معتبراً أن المواجهة الميدانية أظهرت عجزاً في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ، مشيراً إلى استمرار العمليات رغم التصعيد العسكري.

ودعا المسؤولين إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية"، مؤكداً أن خيار المقاومة سيظل قائماً حتى النهاية.

وشدد على أن الحزب لن يقبل بالعودة إلى الأوضاع السابقة، في إشارة إلى استمرار التصعيد ورفض أي تسويات لا تحقق شروطه.