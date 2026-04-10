إعلان

نعيم قاسم: إسرائيل فشلت في اجتياح لبنان والمقاومة مستمرة

كتب : وكالات

02:16 م 10/04/2026

الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من تنفيذ اجتياح بري داخل لبنان، معتبراً أن المواجهة الميدانية أظهرت عجزاً في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ، مشيراً إلى استمرار العمليات رغم التصعيد العسكري.

ودعا المسؤولين إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية"، مؤكداً أن خيار المقاومة سيظل قائماً حتى النهاية.

وشدد على أن الحزب لن يقبل بالعودة إلى الأوضاع السابقة، في إشارة إلى استمرار التصعيد ورفض أي تسويات لا تحقق شروطه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

رياضة محلية

حوادث وقضايا

مدارس

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

