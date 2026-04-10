شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 398 قضية مخدرات و172 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 48 ألفًا و687 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لضمان السيطرة الأمنية الكاملة.

قضايا مخدرات وأسلحة نارية بالمحافظات

نجحت القوات في ضبط 398 قضية مخدرات ضمت 453 متهمًا بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والبانجو والبودر والآيس والشابو، ومن جانب آخر تم ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 150 متهمًا شملت رشاشًا وبنادق آلية وخرطوش وطبنجات، علاوة على ذلك جرى فحص 58 سائقًا على الطرق السريعة ثبت تعاطي 9 حالات منهم للمواد المخدرة، لضمان حماية المواطنين بقلب كافة المحاور.

تنفيذ 48 ألف حكم قضائي متنوع

أسفرت النتائج الميدانية عن تنفيذ 48 ألفًا و687 حكمًا قضائيًا شملت أحكام جناية وحبس وغرامات، وفي السياق ذاته تم ضبط 24 متهمًا هاربًا و18 من القائمين بـ أعمال البلطجة بقلب الأقاليم، علاوة على ذلك حررت أجهزة المرور 23 ألفًا و582 مخالفة مرورية متنوعة، ومن جانب آخر تم التحفظ على 334 دراجة نارية مخالفة وإعادة 5 دراجات مبلغ بسرقتها.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.