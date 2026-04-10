كواليس فيديو الهجوم على منزل مغترب بمركز كفر سعد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اعتداء شقيقين على سكن شقيقهما المغترب ووالدتهما بدمياط بسبب خلافات الميراث، وتم ضبطهما واعترافهما بالواقعة للنيابة.

ضبط شقيقين يضربان والدتهما بسبب الميراث

رصدت المتابعة الامنية منشورا مدعوما بمقاطع فيديو يتضمن تضرر احد الاشخاص العاملين خارج البلاد من قيام اشقائه بالتهجم على مسكنه والتعدي على والدته وزوجته، ومن جانب آخر ورد بلاغ لمركز شرطة كفر سعد من الضحايا يفيد بتعرضهما للسب وقذف وإتلاف محتويات المسكن، علاوة على ذلك تبين أن الواقعة جاءت على خلفية نزاعات عائلية قديمة تتعلق بتقسيم الميراث بقلب المحافظة.

سقوط شقيقين اعتديا على سكن مغترب

نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين وهما شقيقان "غير أشقاء" للمبلغ ومقيمان بدائرة المركز، وفي السياق ذاته تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، ومن جانب آخر تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث، مع التأكيد على ملاحقة كافة التجاوزات التي تظهر بمقاطع الفيديو وتطبيق القانون على المخالفين لضمان حماية المواطنين.