إعلان

مأساة عائلية بدمياط.. شقيقان يضربان والدتهما وزوجة شقيقهما بسبب الميراث

كتب : علاء عمران

01:22 م 10/04/2026

كواليس فيديو الهجوم على منزل مغترب بمركز كفر سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اعتداء شقيقين على سكن شقيقهما المغترب ووالدتهما بدمياط بسبب خلافات الميراث، وتم ضبطهما واعترافهما بالواقعة للنيابة.

ضبط شقيقين يضربان والدتهما بسبب الميراث

رصدت المتابعة الامنية منشورا مدعوما بمقاطع فيديو يتضمن تضرر احد الاشخاص العاملين خارج البلاد من قيام اشقائه بالتهجم على مسكنه والتعدي على والدته وزوجته، ومن جانب آخر ورد بلاغ لمركز شرطة كفر سعد من الضحايا يفيد بتعرضهما للسب وقذف وإتلاف محتويات المسكن، علاوة على ذلك تبين أن الواقعة جاءت على خلفية نزاعات عائلية قديمة تتعلق بتقسيم الميراث بقلب المحافظة.

سقوط شقيقين اعتديا على سكن مغترب

نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين وهما شقيقان "غير أشقاء" للمبلغ ومقيمان بدائرة المركز، وفي السياق ذاته تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، ومن جانب آخر تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث، مع التأكيد على ملاحقة كافة التجاوزات التي تظهر بمقاطع الفيديو وتطبيق القانون على المخالفين لضمان حماية المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلافات الميراث محافظة دمياط اعتداء عائلي كفر سعد أمن دمياط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
أخبار المحافظات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
مقاومة حتى الرمق الأخير.. كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث
حوادث وقضايا

مقاومة حتى الرمق الأخير.. كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث
عمرو سعد: "أصور حاليا مسلسل كوميدي وأبدأ تصوير فيلم جديد يونيو المقبل"
زووم

عمرو سعد: "أصور حاليا مسلسل كوميدي وأبدأ تصوير فيلم جديد يونيو المقبل"
تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟
أخبار السيارات

هل تتراجع أسعار السيارات بعد توقف حرب إيران وأمريكا وانخفاض الدولار؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة