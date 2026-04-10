ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 112 ألفًا و307 مخالفات مرورية متنوعة بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة، وكشفت التحاليل الطبية عن إيجابية 44 سائقًا لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان حماية المواطنين.

مخالفات المرور بالمحافظات

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها بقلب مخالفات المرور بالمحافظات لرصد تجاوز السرعات المقررة والسير بدون تراخيص، ومن جانب آخر شملت النتائج فحص 1260 سائقًا على الطرق السريعة والدولية، علاوة على رصد مخالفات التحدث في الهاتف المحمول والوقوف العشوائي لضمان الانضباط التام ومنع الحوادث بقلب الميادين.

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية

أسفرت المجهودات الميدانية عن ضبط 112 ألف مخالفة مرورية بجميع أنحاء الجمهورية، وفي السياق ذاته استهدفت القوات مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي لرصد مخالفات شروط المتانة وتحميل الركاب، ومن جانب آخر نجحت المداهمات في تنفيذ 12 حكمًا قضائيًا والتحفظ على مركبة مخالفة بشكل قانوني شامل يضمن سيادة القانون واستعادة الانضباط.

سقوط 44 سائقا تحت تأثير المخدرات

أكدت التحاليل الطبية سقوط 44 سائق مخدرات في قبضة الأمن أثناء القيادة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيقات.