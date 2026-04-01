نظرت محكمة جنح الدقي بالجيزة، أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في واقعة اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين (فقدان البصر) جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، والمعروفة إعلاميًا بقضية "العمى الجماعي".

أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى التأمين الصحي

وخلال الجلسة، قدّم فريق دفاع المجني عليهم (76 مريضًا) طلبًا للتعويض المدني المؤقت بمبلغ 200 ألف جنيه لكل مريض، كما طالبوا بتعديل وصف وقيد الاتهام.

وطلب المستشار منتصر الزيات ومحمود خاطر، الحاضران عن المتهم العاشر مدير المستشفى، تأجيل باقي المتهمين للاطلاع واستخراج صورة رسمية من ملف الدعوى.

النيابة تحاكم المسؤولين عن فقدان البصر في مستشفى 6 أكتوبر

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025، المقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، أن المتهمين "ط.م"، و "ه.ع"، و "م.ث"، و "ح.م"، و "ح.م"، و "م.ع"، و "س.ع"، و "ح.م"، و "م.ط" مدير مستشفى 6 أكتوبر، تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا نتيجة إخلال جسيم بالواجبات الوظيفية، ما أدى إلى فقدان البصر بحسب تقارير الطب الشرعي والتحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور الإبصار، ووصلت بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

المستشفى تحولت لمقبرة للضوء.. المحكمة تستمع لمرافعة النيابة

وكشفت التقارير الفنية للطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية عن وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، ومخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء، مشرف، و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، مما أدى إلى فقدان البصر للمرضى.

