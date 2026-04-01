النيابة الإدارية: التزام كامل بترشيد الإنفاق

أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حرص الهيئة على صون مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام، وتفعيل السياسات العامة للدولة لترشيد الإنفاق بالجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.

صون مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن رئيس الهيئة وجّه بضرورة الالتزام الكامل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، بما يكفل حماية المال العام وتجنب تحميل الخزانة أية أعباء إضافية، مع العمل على تخفيف الضغوط على بنود الموازنة.

متابعة أي تقصير أو إساءة استخدام الموارد العامة

كما شدد على دور النيابة الإدارية القضائي في تطبيق القانون بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو مساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق الصالح العام.

