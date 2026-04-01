وتمكنت جهود قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 8 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة :