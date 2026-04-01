

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من فحص ما تم نشره بشأن استغاثة أحد الأشخاص لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحه ضد مالك محل مشغولات ذهبية بمحافظة القاهرة، بعد اتهامه بالاستيلاء على مشغولاته.

وكشفت التحريات أن القوات نجحت في ضبط المشكو في حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل الواقعة الثانية في الإسماعيلية

وفي واقعة أخرى، تم فحص ما تم تداوله بشأن استغاثة أحد الأشخاص لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد شخص آخر بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت النتائج أن المشكو في حقه غادر البلاد إلى إحدى الدول، الأمر الذي حال دون تنفيذ الأحكام الصادرة ضده حتى الآن.

إجراءات قانونية ضد المتهم الهارب

وعلى الفور، تم مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها العمل على إيقاف سقوط العقوبة بمضي المدة، لضمان استمرار ملاحقته قانونيًا واتخاذ اللازم حياله فور عودته.