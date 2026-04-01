نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في مداهمة مصنع غير مرخص بمنطقة القطامية بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وبدأت الواقعة بعد ورود معلومات دقيقة لرجال مباحث التموين تفيد قيام شخص بإدارة منشأة صناعية دون ترخيص، واستخدام مواد خام مجهولة الهوية لتصنيع مستحضرات طبية ودهانات، ثم لصق علامات تجارية لشركات كبرى عليها وتوزيعها في الأسواق كمنتجات أصلية.

الأمن يداهم مصنعًا بالقاهرة ويضبط كميات ضخمة

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المكبرة المصنع، وعثرت على نحو 13 ألف عبوة زيوت طبية معدة للبيع، تحمل علامات تجارية مقلدة بدقة عالية، و5 أطنان مواد خام غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما ضبطت القوات 80 ألف قطعة كرتون وملصق "ستيكر" مطبوع عليها العلامات المقلدة، و15 ماكينة تغليف حديثة تستخدم في تجهيز العبوات المزيفة لإيهام المستهلكين بجودتها.

ومواجهة مالك المصنع، اعترف بإدارة المنشأة بدون ترخيص وخططه لضخ الكميات الضخمة في الأسواق لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطرق غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات والمعدات تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص المنتجات لبيان مدى خطورتها على الصحة العامة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري.