ضرب وسرقة ذهب.. جلسة عرفية تنتهي بمأساة عائلية في البحيرة

كتب : عاطف مراد

02:28 م 01/04/2026

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على مشاجرة عائلية، أثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهران تعدياً على أحد الأفراد أثناء جلسة عرفية.

تبين من التحريات أن الحادث وقع بتاريخ 20 مارس، حين تلقت مديرية أمن البحيرة بلاغاً من ربة منزل تفيد بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وطردها من المنزل، على خلفية خلافات زوجية حادة.

وعند التحقيق، أقر الزوج بعدم الاستيلاء على المصوغات، مؤكدًا أن ثلاثة أشخاص، بينهم والد زوجته، تعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، أثناء محاولتهم إنهاء الخلافات خلال جلسة عرفية في المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الأطراف، وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

