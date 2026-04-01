تزايد الاهتمام خلال الأيام الأخيرة بالبحث عن لقاح الالتهاب السحائي، تجنبًا للإصابة بهذا المرض الذي يهدد الجهاز العصبي ويسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يكتشف ويعالج مبكرًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزارة الصحة عدم وجود أي تفشيات للالتهاب السحائي في مصر حاليًا، وأن الحالات المسجلة هي حالات فردية متفرقة تقع ضمن المعدلات الطبيعية السنوية المتوقعة.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

والالتهاب السحائي هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، ويُسببه مجموعة من العوامل الميكروبية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، بالإضافة إلى أسباب غير معدية مثل بعض الأورام أو التدخلات الجراحية أو الحوادث.

وقالت وزارة الصحة إن النوع البكتيري، وخاصة الناتج عن بكتيريا النيسيريا السحائية، يُعد الأخطر بين هذه الأنواع، نظرًا لقدرته على الانتشار الوبائي السريع، وهو الأكثر شيوعًا في منطقة «الحزام الأفريقي للالتهاب السحائي».

‎

وسجلت بعض الدول تفشيات محدودة خلال عام 2026، أبرزها تفشٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهر فبراير 2026 بين طلاب إحدى المدارس الثانوية، سجل 24 حالة إصابة، توفي منها 9 حالات (نسبة وفيات 37.5%)، فضلا عن انتشاره في إنجلترا خلال شهر مارس 2026 بين طلاب جامعة في مقاطعة كنت، بلغ عدد الحالات 22 حالة، توفي منها حالتان (نسبة وفيات 9%)، وفق آخر تحديث صادر عن السلطات الصحية البريطانية.

وعن الفئات الأكثر عرضة للمرض، أشار الدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة ومدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، لمصراوي، إلى أنه يمكن أن يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية، إلا أنه أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة ومغلقة وغير جيدة التهوية، وكذلك بين المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس، وخصوصًا الداخلية منها.

وأوضح "محمدي" أنه قد يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة التي تؤثر على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا.

عوامل تزيد من خطورة الإصابة الالتهاب السحائي

وهناك العديد من عوامل الخطر في الإصابة بالالتهاب السحائي، على رأسها عدم الالتزام بالتطعيمات الضرورية الموصي بها في مرحلة الطفولة أو البلوغ، خاصة أن معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا الفيروسي تحدث في الأطفال أقل من ٥ سنوات، بينما يشيع التهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة بين من تقل أعمارهم عن 20 عامًا، بحسب قول مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح.

ومن ضمن عوامل زيادة الإصابة الازدحام والتواجد في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية.

وأشار محمدي إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا البكتيري، هم: الحوامل ومن يعانون من جهاز المناعة وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال، ومن يتناولون الأدوية المثبطة لجهاز المناعة

تفاصيل لقاح الالتهاب السحائي

لقاح الالتهاب السحائي هو وسيلة فعالة للوقاية من عدوى البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا، والتي يمكن أن تنتقل بسرعة بين الأشخاص من خلال الرذاذ التنفسي، إذ يحمي اللقاح من المضاعفات الخطيرة للمرض، بما في ذلك العمى والشلل وحتى الوفاة، ويعد جزءًا أساسيًا من برامج التحصين الوطنية في العديد من الدول.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فهناك برامج التطعيم الواسعة التي توفير أكثر من 5.5 مليون جرعة سنويًا من اللقاح السحائي الثنائي (A+C) لتطعيم طلاب المدارس في الصف الأول بكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة، مع توفير أكثر من 200 ألف جرعة سنويًا من اللقاح السحائي الرباعي (ACWY) للمسافرين إلى الدول الموبوءة وللمشاركين في موسم الحج والعمرة

ولفتت الوزارة إلى إدراج لقاح «الهيموفيلوس إنفلونزا نوع ب» ضمن برنامج التطعيمات الإجبارية للأطفال منذ عام 2014، مع تطبيق لقاح الدرن (BCG) ضمن البرنامج الروتيني.

وأوضح مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، أن اللقاحات المتاحة لالتهاب السحايا البكتيري بسبب المكورات السحائية، فهناك بمصر حاليًا 3 أنواع من اللقاحات المضادة لهذا النوع (لقاحات الحمى الشوكية):

* الأول: لقاح عديد السكريات وهو اللقاح الثنائي (Bivalent A,C) الذي يُعطى لطلبة المدارس في بداية المراحل الدراسية (KG1 / أولي ابتدائي / أولي إعدادي / أولي ثانوي)، ويقي من سلالتين من الميكروب A,C، ولا يُعطى قبل سن سنتين.

* الثاني: لقاح رباعي مقترن، ومن هذا النوع نوعان: الأول "Nimenrix"، ويُعطى للأطفال بداية من عمر ٦ أسابيع، ويتحدد عدد الجرعات حسب سن الطفل عند بداية التطعيم

أما اللقاح الثاني "Menactra"، ويُعطى للأطفال بداية من سن ٩ شهور حتى سنتين على جرعتين بينهما ٣ شهور

* الثالث: لقاح أحادي "MenB بيكسيرو، ويُعطى بداية من عمر شهرين على جرعتين بينهما شهران، وجرعة منشطة في السنة الثانية لمن هم أقل من سنتين من العمر.

ويتوفر في الوقت الراهن لقاح "مينكترا" للالتهاب السحائي في فروع المصل واللقاح بسعر 987 جنيهًا.

كما يعطي اللقاح للراغبين في السفر لأداء مناسك الحج والعمرة، وسبق أن قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تخفيض سعر اللقاح بمراكز التطعيمات ليصبح بمبلغ 670 جنيهًا بدلًا من 800 جنيه.

