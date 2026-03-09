منذ الصِغر واظب الطفل "أدهم" على الصلاة، حتى الفجر في وقته، لكن لم يعلم أن في انتظاره مأساة داخل أحد مساجد قريته "القلج" المُطلة على أطراف الخانكة، حين خرج ليؤدي فريضة العشاء والتراويح كعادته. أول أمس.

في بهو المسجد الواسع، وقف الطفل "أدهم" كغيره من المصلين يتوضأ داخل ميضة الوضوء، لكن ثمة رش مياه على سبيل المزاح من قبل "عبد العزيز" (طفل)، قلب الأمور، مناكفة بسيطة وقعت بين الطفلين انتهت بتراضي الطرفين.



ما أن خرج المصلون من فريضة العشاء، وقبل أن تبدأ سُنة التراويح، تجدد الخلاف بين الأطفال، هُنا أنتهز "عبد العزيز" وشقيقه الفرصة، انقضا سويا على الطفل "أدهم" بآلة حادة "كتر" على إثرها أصيب بثلاث جروح قطعية في الوجه تراوحت ما بين 2.5 سم إلى 7.5 سم ما استدعى لإجراء خياطة. حسبما أكد التقرير الطبي المبدئي المُوقع على الطفل. الذي حصل عليه "مصراوي"

أجهزة الأمن ألقت القبض على الطفل، بعدما تلقت بلاغًا حمل رقم 5945 لسنة 2026 إداري الخانكة، من والدة الطفل "جمال" الشهير بـ"أدهم"، مؤكدة أنها لم تتهاون في ضياع حقه طفلها: "كان رايح يصلي التراويح زيه زي أي طفل ..رجعلي متشوه في وشه.. ومش هتنازل عن حقه".