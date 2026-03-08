شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة للطلاب وأسرهم.

وقد اختتم الرئيس السيسي زيارته إلى أكاديمية الشرطة بأداء صلاة العشاء والتراويح، بحضور عدد من كبار المسؤولين ومجموعة من طلبة كلية الشرطة.

وخلال اللقاء، وجه الرئيس السيسي التحية والترحيب بطلاب وطالبات الأكاديمية وأسرهم، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مسيرتهم داخل وزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا أن مصر أمانة في أعناقهم وأن دورهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه مسؤولية كبيرة.

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة

وأكد الرئيس أهمية البناء على الدروس المستفادة من أحداث عام 2011، مشددًا على أن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي أمة هو الجهل، داعيًا إلى تعزيز الوعي والإدراك لدى الشباب لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار السيسي إلى أن وزارة الداخلية تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تجاوز العديد من التحديات الصعبة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن الأكاديمية تقوم بدور مهم في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، وهو ما يتطلب من المجتمع إدراك حجم الجهد المبذول في هذا المجال.

وأوضح الرئيس أن مصر كانت تضم في السابق نحو 48 سجنًا، تم تطويرها وتحويلها إلى 7 مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى، موضحًا أن الهدف من هذه المراكز هو أن تكون مؤسسات إصلاحية تقدم برامج لإعادة التأهيل وتخريج عناصر صالحة قادرة على الاندماج في المجتمع.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنين، مؤكدًا أن العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار في الدولة.

كما حذر من أن تداعيات الأزمة الراهنة قد تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا إلى العمل بحكمة والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب المصري، حتى تتمكن الدولة من عبور التحديات الحالية بسلام.

وفي ختام حديثه، أشاد الرئيس بنجاح وزارة الداخلية في استعادة عافيتها خلال فترة وجيزة، وتنفيذها عملية تطوير شاملة للمنظومة الأمنية في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

