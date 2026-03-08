إعلان

الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: الوحدة أساس عبور الأزمات وتجاوزنا مكافحة الإرهاب

كتب : علاء عمران

10:58 م 08/03/2026

الرئيس السيسي يشارك حفل الإفطار بأكاديمية الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة للطلاب وأسرهم.
وقد اختتم الرئيس السيسي زيارته إلى أكاديمية الشرطة بأداء صلاة العشاء والتراويح، بحضور عدد من كبار المسؤولين ومجموعة من طلبة كلية الشرطة.
وخلال اللقاء، وجه الرئيس السيسي التحية والترحيب بطلاب وطالبات الأكاديمية وأسرهم، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مسيرتهم داخل وزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا أن مصر أمانة في أعناقهم وأن دورهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه مسؤولية كبيرة.

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة

وأكد الرئيس أهمية البناء على الدروس المستفادة من أحداث عام 2011، مشددًا على أن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي أمة هو الجهل، داعيًا إلى تعزيز الوعي والإدراك لدى الشباب لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار السيسي إلى أن وزارة الداخلية تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تجاوز العديد من التحديات الصعبة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن الأكاديمية تقوم بدور مهم في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، وهو ما يتطلب من المجتمع إدراك حجم الجهد المبذول في هذا المجال.

وأوضح الرئيس أن مصر كانت تضم في السابق نحو 48 سجنًا، تم تطويرها وتحويلها إلى 7 مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى، موضحًا أن الهدف من هذه المراكز هو أن تكون مؤسسات إصلاحية تقدم برامج لإعادة التأهيل وتخريج عناصر صالحة قادرة على الاندماج في المجتمع.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنين، مؤكدًا أن العلاقة بين جهاز الشرطة والشعب تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار في الدولة.

كما حذر من أن تداعيات الأزمة الراهنة قد تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا إلى العمل بحكمة والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب المصري، حتى تتمكن الدولة من عبور التحديات الحالية بسلام.

وفي ختام حديثه، أشاد الرئيس بنجاح وزارة الداخلية في استعادة عافيتها خلال فترة وجيزة، وتنفيذها عملية تطوير شاملة للمنظومة الأمنية في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

اقرأ أيضًا:

علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة مكافحة الإرهاب طلبة كلية الشرطة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب
أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مع زكاة المال في رمضان؟.. أمين الفتوى يُجيب
جنة الصائم

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مع زكاة المال في رمضان؟.. أمين الفتوى يُجيب

جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن الوقود في إيران للتأثير على قدرة النظام
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن الوقود في إيران للتأثير على قدرة النظام
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان