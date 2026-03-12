أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تربت على أخلاق فاضلة في بيت النبوة، وأن هذه البيئة الطيبة أثمرت علاقة زوجية نموذجية بينها وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنها تمثل المثل الأعلى للمرأة الذي تحتاجه الأمة في هذا الزمان.

وقال المفتي خلال حواره ببرنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" إن السيدة عائشة رضي الله عنها رضيت بالعيش البسيط الزهيد الذي كان قوامه الماء والتمر، وصبرت على الاتهامات الجائرة التي وُجهت إليها في حادثة الإفك، حتى برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأنزل في شأنها قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة.

وأضاف أن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها جمعت بين الرحمة واللين، لكنها كانت رحمة من غير قسوة ولين من غير ضعف، حيث كان النبي يداعبها ويلاطفها ويترفق بحالها ويعلمها، وكان ذلك يظهر في كلامه وخروجاته ورحلاته معها.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن أم المؤمنين عائشة كانت امرأة عالمة جمعت قدرًا كبيرًا من العلم، وكانت من المكثرين روايةً للحديث، إذ روت أكثر من ألفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنها كانت من طراز خاص في العلم والفقه، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعلمها وفقهها بقوله: "خذوا ثلث دينكم عن هذه الحميراء"، وهو وصف يشير إلى لون بشرتها وفي الوقت ذاته شهادة بنباهتها وتميزها.

وأوضح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تمتلك أسلوبًا رفيعًا في إدارة الخلافات والإشكالات التي قد تقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدفع الخصام وتنهي الإشكال بحسن تدبير وتوفيق من الله، مؤكدًا أن هذه الصفات تجعلها قدوة للمرأة المسلمة في قدرتها على الجمع بين العلم والأخلاق والصبر واللين والحكمة.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا