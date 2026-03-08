إعلان

لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات

كتب : رمضان يونس

05:19 ص 08/03/2026 تعديل في 06:01 م

خناقة على ميراث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من السيدات وأحد الأشخاص بالبحيرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، إذ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "القائم على النشر ، 3 سيدات"، و طرف ثانى "مزارع ـ شقيقه"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات لخلافات بينهم حول قطعة أرض "ميراث" ، تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، و بمواجهتهم أيدوا ما سبق.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلاف على ميراث صراع الدم بين الإخوة في الدلنجات الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يلفت الأنظار بإطلالة كاجوال في الحلقة 18 من "رامز ليفل الوحش"
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
رامز جلال يسخر من شيماء سيف: "بتثبت الباروكة بتوكة ورايحة تزور دراكولا"
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسخر من شيماء سيف: "بتثبت الباروكة بتوكة ورايحة تزور دراكولا"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه