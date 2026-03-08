لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من السيدات وأحد الأشخاص بالبحيرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، إذ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "القائم على النشر ، 3 سيدات"، و طرف ثانى "مزارع ـ شقيقه"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات لخلافات بينهم حول قطعة أرض "ميراث" ، تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، و بمواجهتهم أيدوا ما سبق.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.