أمر المستشار النائب العام بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود متخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، عبر شبكة من المواقع الإلكترونية، أبرزها منصتا StreamEast وCrackStreams، والتي صُنفت دوليًا كأكبر شبكة لقرصنة البث الرياضي المباشر في العالم، وحققت ملايين الدولارات من عائدات إعلانية غير مشروعة، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليار زيارة سنويًا.

النيابة العامة تتصدى لأكبر شبكة قرصنة رياضية عالمية وتلاحق متورطين بغسل الأموال



وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) – الذي يضم كبرى شركات الإعلام والرياضة العالمية بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA) – وذلك في إطار تعاون دولي وثيق، أسفر عن تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي على نطاق عالمي باستخدام المصادر المعلوماتية المفتوحة (OSINT).

وأثبت الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) إدارة المتهمين لشبكة القرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص، مع تحقيق عائدات مالية كبيرة من الإعلانات الدولية. كما كشفت التحقيقات عن ارتكابهما جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي، عبر شراء عقارات، وإنشاء شركة واجهة بالخارج، واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في التصدي الحاسم للجرائم السيبرانية، وتعقب شبكات القرصنة الرقمية وتتبع متحصلاتها غير المشروعة، وذلك ضمن التعاون القضائي الدولي، بما يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني.

