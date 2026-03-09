إعلان

فيديو السير عكس الاتجاه يقود لضبط سائق ميكروباص بالقاهرة

08:21 م 09/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سير قائد سيارة ميكروباص عكس الاتجاه أمام أحد المواقف بالقاهرة، ورفضه الرجوع، ما تسبب في حدوث كثافات مرورية وعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.

السائق أقر بارتكاب الواقعة وأنه سار عكس الاتجاه بهدف اختصار الطريق. وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

