زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة

كتب : علاء عمران

11:40 ص 07/03/2026

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة خلال شهر مارس 2026.وتقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية يوم السبت الموافق 28 مارس 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، إلى جانب توفير مختلف أوجه الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

