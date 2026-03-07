إعلان

المحكمة الدستورية العليا: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر إذا أدت للوفاة لا يخالف الدستور

كتب : أحمد أبو النجا

11:34 ص 07/03/2026

المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وأشادت المحكمة في قضاءها بأن المشرع قد وضع هذا النص لتحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، وهي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها، لما يترتب على قيادة المركبة تحت تأثير المخدر من آثار على وعي السائق وإدراكه وقدراته العقلية.

المحكمة الدستورية: العقوبة المقررة للقيادة تحت تأثير المخدر تتناسب مع جسامة الجريمة

وأوضحت المحكمة أن النص الطعين يحدد بوضوح عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، ولا لبس فيه ولا غموض، ولم يقيد المتهم في حقه في نفي الاتهام عن نفسه، كما لم يقم على قرينة تنتقص من أصالة البراءة أو تقيّد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها وفق قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة، حيث جاء الحبس بين حدين أدنى وأقصى بما يتيح للتفريد القضائي للعقوبة، مشيرة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مرتبطًا بالنص المحال، بل بنص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح أمام المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

وبناء عليه، رأت المحكمة أن التجريم والعقاب في النص المحال يلتزمان بالشرعية الدستورية ولا يخالفان أي حكم دستوري.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الدستورية العليا القيادة تحت تأثير المخدر الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
أخبار وتقارير

كم يومًا يتبقى على عيد الفطر 2026؟ الحسابات الفلكية تكشف الموعد
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر
الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
سفرة رمضان

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
أوبل تطلق استدعاء عاجل لموديلات محددة في مصر لمشكلة بالوسائد الهوائية
أخبار السيارات

أوبل تطلق استدعاء عاجل لموديلات محددة في مصر لمشكلة بالوسائد الهوائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان