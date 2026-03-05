إيران: ناقلة نفط أمريكية اشتعلت بعد استهدافها في الخليج

وكالات

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني "استهدفت صباح الخميس، ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج".

وأضاف الحرس الثوري، في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، أن السفينة "أُصيبت بصاروخ في شمال الخليج الفارسي" وهي "مشتعلة حالياً".

كما قال الحرس الثوري إنه يفرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، الممر البحري الذي يربط الخليج بالمحيط الهندي.

في المقابل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط تعرّضت لضربة قبالة سواحل الكويت صباح اليوم في شمال الخليج.

وأضافت الهيئة أن قبطان ناقلة كانت راسية أفاد بسماع "انفجار كبير على الجانب الأيسر من السفينة"، قبل أن يشاهد زورقاً صغيراً يغادر المنطقة.

وأشارت إلى وجود تسرب نفطي من أحد خزانات الشحنة قد يخلّف أثراً بيئياً، مضيفة أن السفينة دخلتها المياه، لكن لم تُسجَّل حرائق وأن أفراد الطاقم "بخير".