وكالات

قال مصدر مقرّب من الحكومة الأذربيجانية لوكالة رويترز، إن صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من جهة إيران سقطت، اليوم الخميس، على مطار ناختشيفان الأذربيجاني.

وأضاف المصدر، أن حريقًا اندلع نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا. ولم يتضح على الفور عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي سقطت في المنطقة وفقا لما نشرته رويترز.

وأظهر مقطع فيديو شاركه المصدر تصاعد دخان أسود بالقرب من مبنى الركاب في مطار ناختشيفان الدولي، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) عن الحدود مع إيران.