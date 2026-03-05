إعلان

رويترز: صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من إيران سقطت في مطار بأذربيجان

كتب : وكالات

11:47 ص 05/03/2026

أذربيجان

وكالات

قال مصدر مقرّب من الحكومة الأذربيجانية لوكالة رويترز، إن صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من جهة إيران سقطت، اليوم الخميس، على مطار ناختشيفان الأذربيجاني.

وأضاف المصدر، أن حريقًا اندلع نتيجة الحادث، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا. ولم يتضح على الفور عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي سقطت في المنطقة وفقا لما نشرته رويترز.

وأظهر مقطع فيديو شاركه المصدر تصاعد دخان أسود بالقرب من مبنى الركاب في مطار ناختشيفان الدولي، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) عن الحدود مع إيران.

