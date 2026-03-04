إعلان

ماركات عالمية "مضروبة".. الأمن يداهم مصنعاً لتزييف مستلزمات مواتير المياه بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

04:30 م 04/03/2026

في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم السلع الغذائية والصناعية المغشوشة والمقلدة، وتتبع مصادر إنتاجها وأماكن تداولها بالأسواق لما لها من أثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومي، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق ضربة أمنية قوية بدائرة قسم شرطة المرج.

وتمكنت القوات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من مداهمة مصنع "غير مرخص"، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من "بالونة موتور المياه" (منتج نهائي ومستلزمات إنتاج) مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

كما تم ضبط "خط إنتاج كامل" يستخدم في عمليات التصنيع والتقليد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الملصقات "الاستيكرات" التي تحمل العلامات التجارية المزيفة والمعدة للصق على المنتجات النهائية لخداع جمهور المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتج.
وأكدت التحريات أن نشاط المصنع كان يستهدف ترويج هذه السلع المقلدة في الأسواق المحلية على أنها منتجات أصلية، مما يلحق أضراراً جسيمة بالشركات صاحبة العلامات الأصلية ويهدد سلامة المنشآت التي تستخدم هذه الأدوات المغشوشة.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شرطة التموين المرج غش تجاري مواتير مياه وزارة الداخلية

