ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سيدة أجنبية تدير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

الداخلية تكشف نشاط إجرامي عبر تطبيقات الهواتف

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بإدارة مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

ضبط مسكن يمارس فيه أعمال منافية للآداب

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها، وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما أقرّا بالنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.