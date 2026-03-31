تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية في عدة محافظات، حيث تمكنت من ضبط نصف طن من المواد المخدرة، و112 ألف قرص مخدر، و104 قطع سلاح ناري، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 81 مليون جنيه.

ضربة قوية لتجار الكيف.. ضبط مخدرات بـ81 مليون جنيه في عدة محافظات

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.

الأمن العام يطارد تجار المخدرات.. ضبط كميات ضخمة وأسلحة نارية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس – أفيون)، إلى جانب أكثر من 112 ألف قرص مخدر ومؤثر، و104 قطع سلاح ناري (42 بندقية آلية، 40 بندقية خرطوش، 20 فرد خرطوش، و2 طبنجة).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 81 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

