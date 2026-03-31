كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بمحاولة اقتحام أحد المنازل باستخدام عصي خشبية بمحافظة كفر الشيخ.

محاولة اقتحام شقة بالعصي في كفر الشيخ

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري، تلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من أحد الأشخاص، لقيامه بسبّها والتعدي على نجلها بالضرب، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، وذلك بسبب خلاف بينهما حول ملكية إحدى الشقق بالعقار محل سكن المشكو في حقه، والمتداول بشأنها عدد من القضايا.

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة كفر الشيخ

وأضافت التحريات أنه بتاريخ 28 الجاري، استعان المشكو في حقه بأبناء عمومته لمحاولة اقتحام الشقة، حيث قاموا بإحداث تلفيات ببابها، وذلك على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة بيلا، وبحوزتهم 3 عصي خشبية مستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.