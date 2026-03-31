إعلان

صراع على شقة.. مشاجرة بالشوم في كفر الشيخ وضبط 4 متهمين

كتب : علاء عمران

03:14 م 31/03/2026

مشاجرة بالشوم في كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بمحاولة اقتحام أحد المنازل باستخدام عصي خشبية بمحافظة كفر الشيخ.

محاولة اقتحام شقة بالعصي في كفر الشيخ

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري، تلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من أحد الأشخاص، لقيامه بسبّها والتعدي على نجلها بالضرب، مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، وذلك بسبب خلاف بينهما حول ملكية إحدى الشقق بالعقار محل سكن المشكو في حقه، والمتداول بشأنها عدد من القضايا.

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة كفر الشيخ

وأضافت التحريات أنه بتاريخ 28 الجاري، استعان المشكو في حقه بأبناء عمومته لمحاولة اقتحام الشقة، حيث قاموا بإحداث تلفيات ببابها، وذلك على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة بيلا، وبحوزتهم 3 عصي خشبية مستخدمة في التعدي.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالشوم كفر الشيخ الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
أخبار السيارات

رغم اشتعال الأسعار.. خبراء ينصحون بشراء سيارة الآن في هذه الحالة
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
أخبار مصر

بعد تعطيل الدراسة.. ننشر التوقعات الرسمية للأرصاد لطقس الأربعاء
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران