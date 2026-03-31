الداخلية تضبط 49 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 106954 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص، وكما تم فحص 1305 سائقين، وتبين إيجابية 49 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

حملات مرورية شاملة على الطرق

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 646 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب مخالف لشروط التراخيص، مخالفات متعلقة بالأمن والمتانة، وفحص 112 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

الداخلية تكشف حصيلة المخالفات الضخمة خلال يوم واحد

كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور. وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات، في إطار حرص وزارة الداخلية على الانضباط المروري والحفاظ على سلامة الطرق.

