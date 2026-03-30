طعنة بسبب سماعة.. اعترافات صادمة لشاب طعن عمه في الهرم

كتب : صابر المحلاوي

11:31 ص 30/03/2026 تعديل في 11:36 ص

جريمة الهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعتداء شاب على عمه في منطقة الهرم بسبب خلاف على "سماعة موبايل"، انتهى بطعنة كادت تودي بحياة المجني عليه.


طعنة واحدة كادت تودي بحياة عمه.. تفاصيل جريمة الهرم


أقر المتهم – عاطل – بأنه تعدى على عمه بسلاح أبيض عقب مشادة كلامية بسبب رفض الأخير إعطاءه السماعة. وأضاف أنه فقد السيطرة على أعصابه، وسدد طعنة واحدة قبل محاولة الهروب، لكنه تم ضبطه لاحقًا.


النيابة تحبس متهم بالهرم بعد طعنه عمه بسبب سماعة


وأكدت التحقيقات وجود خلافات سابقة بينهما ساهمت في تصاعد المشاجرة إلى اعتداء دموي.
قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة، مع التحفظ على السلاح واستكمال التحريات والاستعلام عن حالة المجني عليه.

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران- فيديو
كواليس مفاجأة رحمة محسن لـ رضا البحراوي على المسرح
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات
تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة

