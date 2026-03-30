كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعتداء شاب على عمه في منطقة الهرم بسبب خلاف على "سماعة موبايل"، انتهى بطعنة كادت تودي بحياة المجني عليه.



أقر المتهم – عاطل – بأنه تعدى على عمه بسلاح أبيض عقب مشادة كلامية بسبب رفض الأخير إعطاءه السماعة. وأضاف أنه فقد السيطرة على أعصابه، وسدد طعنة واحدة قبل محاولة الهروب، لكنه تم ضبطه لاحقًا.



وأكدت التحقيقات وجود خلافات سابقة بينهما ساهمت في تصاعد المشاجرة إلى اعتداء دموي.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة، مع التحفظ على السلاح واستكمال التحريات والاستعلام عن حالة المجني عليه.