الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل وتعدٍ بالسلاح الأبيض في الشرقية

كتب : علاء عمران

01:08 م 04/04/2026

المتهمين عقب القبض عليهم

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض إحدى السيدات لاقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن إصابتها بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مارس المنقضي تبلغ مركز شرطة الزقازيق من ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه وزوجته، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وبمواجهتهم، أقر المشكو في حقه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم الشاكية بالتعدي عليه وشقيقه بالسب، فيما نفت زوجته ما نُسب إليها، وعللت اتهام الشاكية لها بنفس الخلافات.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الشرقية الزقازيق سيدة اقتحام منزل سلاح أبيض خلاف عائلي لهو الأطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا

