في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض إحدى السيدات لاقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن إصابتها بمحافظة الشرقية.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل وتعدٍ بالسلاح الأبيض

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مارس المنقضي تبلغ مركز شرطة الزقازيق من ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

سيدة تتعرض للتعدي وسلاح أبيض في مشاجرة عائلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه وزوجته، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في التعدي. وبمواجهتهم، أقر المشكو في حقه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم الشاكية بالتعدي عليه وشقيقه بالسب، فيما نفت زوجته ما نُسب إليها، وعللت اتهام الشاكية لها بنفس الخلافات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.