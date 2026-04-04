

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سائق دراجة نارية يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، بسبب خلاف على قيمة الأجرة عقب توصيله بالقاهرة.

فيديو مثير يظهر تعدي على سائق دراجة نارية بسبب خلاف أجرة

وبالفحص، أمكن تحديد المجني عليه، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وأفاد أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري قام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث أي إصابات، بسبب خلاف على قيمة الأجرة بعد توصيله وعدم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط شخص تعدى على سائق بسبب الخلاف على الأجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

