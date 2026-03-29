26 أبريل.. الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم الأحد، حجز محاكمة الإعلامي عمرو أديب على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق المستشار مرتضى منصور، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم في جلسة 26 أبريل.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت الإعلامي عمرو أديب إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالسب والقذف بحق مرتضى منصور، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في ظل خلافات سابقة بين الطرفين، شهدت تبادلًا للاتهامات والبلاغات القضائية المتعلقة بالسب والقذف.

