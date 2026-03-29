إعلان

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

04:49 م 29/03/2026

أحمد حسام ميدو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، أسندت لنجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، اتهامات حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، وإتلاف ممتلكات عامة.

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

كما أمرت جهات التحقيق، حبس نجل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات المنسوبة إليه.


وكان نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وصل إلى نيابة القاهرة الجديدة لمساندة نجله أثناء التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وزجاجة خمر داخل سيارته بمنطقة التجمع

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجديد حبس نجل ميدو مواد مخدرة أحمد حسام ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
أجنبي

روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
شئون عربية و دولية

صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"