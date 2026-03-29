أعلنت محافظة المنيا عن تعطل خدمة الإسعاف رقم (123) داخل نطاق المحافظة، حيث تعذر الاتصال بها عبر جميع شبكات المحمول، وذلك نتيجة عطل جزئي طال بعض المحافظات.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أنه تم تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بهدف ضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين دون تأخير.

أرقام بديلة للتواصل في الحالات الطارئة

وفي حال وجود أي طارئ، دعت المحافظة المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

0862330053

0862325264

0862325265

0862325266

0862325267

0862325268

مناشدة للمواطنين

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين ضرورة استخدام الأرقام البديلة المتاحة لحين عودة خدمة الاتصال برقم الإسعاف (123) للعمل بشكل طبيعي.