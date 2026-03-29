تعطل خدمة الاتصال بالإسعاف في المنيا والمحافظة تعلن البدائل
كتب : جمال محمد
أعلنت محافظة المنيا عن تعطل خدمة الإسعاف رقم (123) داخل نطاق المحافظة، حيث تعذر الاتصال بها عبر جميع شبكات المحمول، وذلك نتيجة عطل جزئي طال بعض المحافظات.
وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أنه تم تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بهدف ضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين دون تأخير.
أرقام بديلة للتواصل في الحالات الطارئة
وفي حال وجود أي طارئ، دعت المحافظة المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام التالية:
0862330053
0862325264
0862325265
0862325266
0862325267
0862325268
مناشدة للمواطنين
وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين ضرورة استخدام الأرقام البديلة المتاحة لحين عودة خدمة الاتصال برقم الإسعاف (123) للعمل بشكل طبيعي.