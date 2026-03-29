عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه، من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟ وما معنى قوله تعالى" وجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ"؟

وقال العالم الأزهري في معنى وجيء، أي كانت غائبة في الدنيا، فالدنيا كنا نسمع بها وآمنا بها وصدقنا هذه الآيات التي نزلت على قلب سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن الجنة حق والنار حق، مشيرًا إلى موعود يوم القيامة وقال يؤتى بالنار، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يؤتى بجهنم يومئذٍ

لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملَكٍ يجرُّونها"؛ رواه مسلم.

وأوضح العالم الأزهري، إذا رأت جهنم الخلائق زمجرت غضبا منها لغضب الله، فلا تزال تقول يا رب هل من مزيد، هل من مزيد حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط قد امتلأت بعزتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.



واستشهد الروبي بقول الله-تعالى-في سورة ق،" يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ".

