الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟

كتب : محمد قادوس

04:49 م 29/03/2026

عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه، من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟ وما معنى قوله تعالى" وجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ"؟

وقال العالم الأزهري في معنى وجيء، أي كانت غائبة في الدنيا، فالدنيا كنا نسمع بها وآمنا بها وصدقنا هذه الآيات التي نزلت على قلب سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن الجنة حق والنار حق، مشيرًا إلى موعود يوم القيامة وقال يؤتى بالنار، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يؤتى بجهنم يومئذٍ
لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملَكٍ يجرُّونها"؛ رواه مسلم.

وأوضح العالم الأزهري، إذا رأت جهنم الخلائق زمجرت غضبا منها لغضب الله، فلا تزال تقول يا رب هل من مزيد، هل من مزيد حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط قد امتلأت بعزتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.


واستشهد الروبي بقول الله-تعالى-في سورة ق،" يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ".

وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة

حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
"مقترحات تعجيزية".. إيران تكشف تفاصيل العرض الأمريكي لإنهاء الحرب وتتمسك
"طعام لقروش الخليج".. إيران تتوعد جنود أمريكا بمصير دموي حال غزو جزرها
تظهر ليلا.. علامة تكشف إصابتك بسرطانات خطيرة لا يعرفها الكثيرون
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء