كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام 3 فتيات بسرقة مستحضرات تجميل من داخل محل ملكه بالسويس.

سرقة محل مستحضرات تجميل بالسويس

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد صاحب الحساب، وهو مالك المحل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل). وبسؤاله، قرر أنه اكتشف من خلال كاميرات المراقبة سرقة بعض مستحضرات التجميل من قبل 3 فتيات (لا يعرفهن) بأسلوب المغافلة.

وأضاف أنه عقب نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قام أهالي الفتيات بسداد قيمة المسروقات له، خشية ضبطهن، فقام بحذف الفيديو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الفتيات الظاهرات في الفيديو (مقيمات بدائرة قسم شرطة عتاقة)، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

