إعلان

بعد اختفائها 3 أيام.. انتشال جثة طفلة من مصرف زراعي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:11 م 29/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة طفلة من مصرف قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك عقب تغيبها منذ الأربعاء الماضي.

بلاغ بتغيب طفلة في ظروف غامضة

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من الأهالي يفيد بتغيب الطفلة "شمس ح."، البالغة من العمر عامين، والمقيمة بقرية صفط راشين بدائرة مركز ببا، أثناء تواجدها برفقة والدتها في حفل زفاف، في ظروف غامضة، ما دفع أسرتها والأهالي إلى تكثيف عمليات البحث عنها خلال الأيام الماضية.

العثور على الجثمان داخل المصرف

وبعد تكثيف جهود البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل مصرف القرية، حيث جرى انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ. وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة سقطت في المصرف أثناء لهوها برفقة شقيقها، ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال جثة جثة طفلة طفلة صفط راشين غرق طفلة

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

علاقات

علاقات

رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

