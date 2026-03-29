تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة طفلة من مصرف قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك عقب تغيبها منذ الأربعاء الماضي.

بلاغ بتغيب طفلة في ظروف غامضة

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من الأهالي يفيد بتغيب الطفلة "شمس ح."، البالغة من العمر عامين، والمقيمة بقرية صفط راشين بدائرة مركز ببا، أثناء تواجدها برفقة والدتها في حفل زفاف، في ظروف غامضة، ما دفع أسرتها والأهالي إلى تكثيف عمليات البحث عنها خلال الأيام الماضية.

العثور على الجثمان داخل المصرف

وبعد تكثيف جهود البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل مصرف القرية، حيث جرى انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ. وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة سقطت في المصرف أثناء لهوها برفقة شقيقها، ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.