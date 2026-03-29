أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، استبعاد لاعب المنتخب رسميًا من المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة مصر وديًا.

موعد مباراة مصر واسبانيا الودية

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر وديًا مع نظيره إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

اسبانيا تعلن استبعاد اللاعب مارتن زوبيميندي

الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأحد: "سيغيب زوبيميندي عن معسكر تدريب المنتخب الإسباني لمواجهة مصر".

وأضاف: "انسحب مارتن زوبيميندي من معسكر المنتخب الإسباني بسبب شعوره بألم في ركبته اليمنى".

وأتم بيان الاتحاد الإسباني: "ولتجنب أي مخاطر وحماية لصحته، تم استبعاده من القائمة، وقد تم إبلاغ الجهاز الطبي لنادي أرسنال بالوضع".

