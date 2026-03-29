كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

1 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

67 74
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

04:23 م 29/03/2026

منتخب اسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، استبعاد لاعب المنتخب رسميًا من المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة مصر وديًا.

موعد مباراة مصر واسبانيا الودية

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر وديًا مع نظيره إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

اسبانيا تعلن استبعاد اللاعب مارتن زوبيميندي

الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، اليوم الأحد: "سيغيب زوبيميندي عن معسكر تدريب المنتخب الإسباني لمواجهة مصر".

وأضاف: "انسحب مارتن زوبيميندي من معسكر المنتخب الإسباني بسبب شعوره بألم في ركبته اليمنى".

وأتم بيان الاتحاد الإسباني: "ولتجنب أي مخاطر وحماية لصحته، تم استبعاده من القائمة، وقد تم إبلاغ الجهاز الطبي لنادي أرسنال بالوضع".

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

أخبار البنوك

سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
سقوط أسنان متسابقة ملكة جمال تايلاند يثير جدلا على الإنترنت (فيديو)
شئون عربية و دولية

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

