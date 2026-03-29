إعلان

"دعاء" تطلب خلع زوجها: "أكلته المفضلة الكشري"

كتب : علاء عمران

12:25 م 29/03/2026

محكمة الأسرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت دعاء م. دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإنهاء زواج استمر عامين دون إنجاب، مبررة طلبها بأن زوجها بخيل و"أكلته المفضلة كشري"، ما تسبب لها في مشاكل صحية واضطرابات بالجهاز الهضمي.

خلافات زوجية تصل للمحكمة.. الكشري على رأس الأسباب

وقالت الزوجة إن الخلافات بدأت منذ الشهور الأولى للزواج، حيث كان يفرض تناول وجبة الكشري شبه يوميًا، دون مراعاة لرغباتها أو احتياجاتها الصحية. وأضافت أن رفضه التنويع في الطعام أو الإنفاق على احتياجات المنزل زاد حدة الخلافات.
وأكدت أنها حاولت حل المشكلات وديًا عبر الحوار أو الاستعانة بالعائلة، لكن جميع المحاولات فشلت. وأوضحت أن استمرار الوضع أثر عليها نفسيًا وجسديًا، ما دفعها للتفكير بجدية في إنهاء العلاقة، مؤكدة: "تعبلى قولونى".

دعوى خلع بسبب الكشري والبخل.. "تعبلى قولونى"

وأضافت أنها لم تعد قادرة على التعايش مع الظروف، خاصة في ظل غياب الأطفال، واختتمت الدعوى بطلب الخلع متنازلة عن حقوقها الشرعية، رغبة في بدء حياة جديدة بعيدًا عن الضغوط.
الدعوى رقم 739 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زوجة تطلب خلع محكمة الأسرة الكشري

إعلان

إعلان

