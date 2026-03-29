انقلاب سيارة أعلى محور حسب الله الكفراوي

أُصيب شخص إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادي، صباح اليوم الأحد، أثناء سيرها في اتجاه المقطم، تزامنًا مع سقوط الأمطار، ما تسبب في تعطل جزئي بالحركة المرورية.

انقلاب سيارة ملاكي بالكفراوي بسبب الأمطار وإصابة السائق

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين انقلاب سيارة ملاكي بنهر الطريق، ما أسفر عن إصابة قائدها، حيث جرى إسعافه في موقع الحادث.

السرعة الزائدة والأمطار وراء انقلاب سيارة بالمقطم

وكشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة، بالتزامن مع تأثير مياه الأمطار، تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية لمنع التكدسات، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

