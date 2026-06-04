أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الإعلامية هناء سمري بمنصب نائب رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

تخرجت هناء سمري في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩٠ ، ثم بدأت رحلتها محرراً مترجماً في أخبار الإذاعة ،وسرعان ما انتقلت إلى تقديم البرامج الإخبارية في الإذاعة المصرية.

وفي عام ١٩٩٥ بدأت رحلة العمل التليفزيوني، مراسلاً لشؤون رئاسة الجمهورية، ثم قارئة لنشرات الأخبار. ومقدمةً للعديد من البرامج.. من أبرزها: صباح الخير يا مصر، وحكاية وطن.

عملت هناء سمري في الإعلام الخاص في أكثر من قناة فضائيّة، كما تولت عددًا من المواقع القيادية، خارج وداخل ماسبيرو ، منها مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.