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بسبب التكييف والأجرة.. مشاجرة بين سائق وراكب أجنبي على محور المشير

كتب : علاء عمران

12:45 م 04/06/2026

المتهم

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تحولت رحلة عادية عبر أحد تطبيقات النقل الذكي على محور المشير بالقاهرة إلى مشاجرة انتهت بتبادل الضرب والاتهامات بين سائق وراكب أجنبي، بعدما نشب خلاف بينهما حول تشغيل تكييف السيارة وتكاليف الرحلة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت فيديو متداول يتضمن وقوع مشاجرة بين سائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وبفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 2 يونيو الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، وطرف ثانٍ، شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بسبب خلافات حول تشغيل تكييف السيارة ورفض الراكب سداد قيمة التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة.

وتطورت المشادة الكلامية إلى تبادل السباب والاعتداء بالضرب بين الطرفين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهما وضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بوقوع المشاجرة بسبب الخلافات المشار إليها، وتبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

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تطبيقات النقل الذكي محور المشير القاهرة وزارة الداخلية

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