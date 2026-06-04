داخل منزل الأسرة ببولاق الدكرور، كانت الطفلة "آيسل" تجلس بجوار والدتها "شاهندا" تنتظر عودة والدها من العمل، قبل أن تتحول تلك اللحظات الهادئة إلى جريمة مأساوية راحت ضحيتها الطفلة على يد عمها، طمعًا في مشغولات والدتها الذهبية "حلق".

فكر "محمود" طويلًا في مخرج لأزمته المالية التي كان يمر بها منذ عدة أشهر، حتى استقر على تنفيذ مخطط إجرامي لسرقة منزل شقيقه، مستغلًا معرفته الكاملة بتفاصيل المنزل وسكانه ومواعيد وجودهم.

وفي ليلة الواقعة، توجه المتهم إلى منزل شقيقه في وقت كان يعلم فيه عدم وجوده، مرتديًا ما يخفي ملامحه، ومسلحًا بسكين أخفاها بين طيات ملابسه، وطرق باب الشقة مدعيًا أنه زوج المجني عليها.

تفاصيل مقتل طفلة على يد عمها ببولاق الدكرور

وبمجرد أن فتحت "شاهندا" الباب، فوجئت بشخص ملثم يحاول اقتحام الشقة، وعندما حاولت مقاومته سدد لها طعنة في البطن لشل مقاومتها، ثم شرع في الاستيلاء على قرطها الذهبي "حلق".

ولم تتحمل الطفلة "آيسل" رؤية والدتها غارقة في دمائها، فتوسلت إلى المتهم أن يتركها وشأنها، إلا أنه لم يستجب لتوسلاتها، وأمرها بالاستدارة إلى الجهة الأخرى، ونحر عنقها بسلاحه.

وعقب ارتكاب الجريمة، فر المتهم من مكان الواقعة بعد الاستيلاء على المشغولات الذهبية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات الحادث وضبطه.

الإعدام للمتهم بقتل ابنة شقيقة ببولاق الدكرور

وأسندت النيابة العامة للمتهم، في القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، تهمة قتل الطفلة "آيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل والدتها بقصد السرقة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس الأربعاء، حكمها حضوريًا وبإجماع آراء الهيئة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل ابنة شقيقه والشروع في قتل والدتها.

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