تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول مقطع فيديو يظهر الاشتباك بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

إصابات أثناء مشاجرة بالشرقية.. وضبط جميع المتورطين

وتبين أن المشاجرة نشبت بتاريخ 25 من الشهر الجاري بين طرف أول مكون من شخصين وسيدة (إحداهم مصاب بجروح متفرقة)، وطرف ثان مكون من أحد الأشخاص وسيدتين (إحدى السيدات مصابة بجرح في العين)، بسبب خلافات الجيرة، حيث تعدى كل طرف على الآخر بالضرب والتراشق بالحجارة مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وعقب مواجهتهم، أقر جميع المتهمين بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.