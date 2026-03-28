تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط مالك مكتب سيارات نقل عقب تداول مقطعي فيديو يظهر تعديه على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تواجده بقطعة أرض تعود ملكيتها لشقيقه.

نزاع حول ملكية أرض ينتهي بإصابة شخص

وتبين أن الواقعة نشبت بتاريخ 24 من الشهر الجاري بسبب نزاع قضائي حول ملكية الأرض بين الشاكي وشقيقه وأحد شركائه، والمشكو في حقه الذي حاول إعادة بيع الأرض، وعقب مواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، ونفى استخدام آلة حادة ضد الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.