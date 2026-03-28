إعلان

ضبط صاحب مكتب سيارات ضرب شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنوفية

كتب : صابر المحلاوي

06:40 م 28/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط مالك مكتب سيارات نقل عقب تداول مقطعي فيديو يظهر تعديه على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء تواجده بقطعة أرض تعود ملكيتها لشقيقه.

نزاع حول ملكية أرض ينتهي بإصابة شخص

وتبين أن الواقعة نشبت بتاريخ 24 من الشهر الجاري بسبب نزاع قضائي حول ملكية الأرض بين الشاكي وشقيقه وأحد شركائه، والمشكو في حقه الذي حاول إعادة بيع الأرض، وعقب مواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، ونفى استخدام آلة حادة ضد الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة ضرب ذوي الاحتياجات الخاصة نزاع حول ملكية أرض مشاجرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب