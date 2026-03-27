بين السماء والأرض.. إصابة 5 أشخاص في انحراف أتوبيس أعلى دائري بشتيل

كتب : صابر المحلاوي

11:50 م 27/03/2026
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (1)
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (4)
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (2)
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (3)
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (5)
    اصطدام أتوبيس بعقار سكني (6)

وقع حادث انقلاب أتوبيس عند نزلة كوبري عرابي بالطريق الدائري في الجيزة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره على الطريق الدائري بمنطقة المهندسين، ما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بأحد العقارات السكنية.

تفاصيل حادث أتوبيس عرابي

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وأسفر الحادث عن إصابة 5 ركاب، فيما علق الأتوبيس بين الحاجز الخرساني للطريق والعقار، ما تسبب في توقف حركة المرور بالمنطقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين قامت الأجهزة المعنية برفع الحطام وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوضع إلى طبيعته.

