بسبب لهو الأطفال.. وفاة شخصين وإصابة آخر في "خناقه بالسلاح" بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

11:08 م 27/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء بمحافظة الشرقية.

تفاصيل مشاجرة الشرقية

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص، أحدهم توفى إثر إصابته بجرح نافذ، وآخر مصاب بطلق خرطوش، وطرف ثان 6 أشخاص، أحدهم توفى إثر إصابته بطلق ناري، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم وإصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في التعدي «بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، سلاح أبيض»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة الشرقية الزقازيق أسلحة نارية مقتل شخصين لهو أطفال

