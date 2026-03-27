الداخلية: مقتل عنصرين خطرين وسقوط شبكة مخدرات بـ79 مليون جنيه في قنا

كتب : علاء عمران

03:36 م 27/03/2026
    المتهمين والمضبوطات (5)
    المتهمين والمضبوطات (4)
    المتهمين والمضبوطات (3)
    المتهمين والمضبوطات (1)

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تنشط في جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار خطة أمنية محكمة تستهدف ملاحقة العناصر الخطرة وإحكام السيطرة على الشارع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

مقتل عنصرين خطرين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة قنا، صادر ضدهما أحكام بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، وسرقة بالإكراه، والشروع في قتل، فيما تم ضبط باقي العناصر المتورطة.

شبكة مخدرات وسلاح

وضبطت القوات بحوزة المتهمين قرابة 650 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والآيس والهيدرو، بالإضافة إلى 20 ألف قرص مخدر، إلى جانب 9 قطع أسلحة نارية تضمنت 4 بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش، و2 فرد خرطوش، وطبنجة.

مخدرات بـ79 مليون جنيه

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 79 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم إحباطه خلال هذه الضربة الأمنية.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط كل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع.

