كشفت أجهزة أمن بوزارة الداخلية عن ملابسات حادث دهس عامل توصيل بالدراجات النارية بالتجمع الأول، بعد تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فر سائق السيارة من مكان الحادث دون تقديم المساعدة.

أجرى رجال المباحث فحصًا فنيًا لمقطع الفيديو، وتبين أن السيارة "سارية التراخيص". كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه فورًا.

اعتراف المتهم بالحادث

واجهت الشرطة السائق، فأقر بالاصطدام بالدراجة وإصابة قائدها، وعلل هروبه من مكان الواقعة خوفًا من ضبطه من قبل الأهالي أو الشرطة.

دهس عامل التوصيل

استقبلت إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة المصاب، وأكد عامل التوصيل صحة ما ورد في التحريات، متهمًا قائد السيارة بالتسبب في إصابته عمدًا.



تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.