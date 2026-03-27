إعلان

الداخلية تكشف ملابسات دهس عامل توصيل في التجمع الأول

كتب : عاطف مراد

02:14 م 27/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة أمن بوزارة الداخلية عن ملابسات حادث دهس عامل توصيل بالدراجات النارية بالتجمع الأول، بعد تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فر سائق السيارة من مكان الحادث دون تقديم المساعدة.

أجرى رجال المباحث فحصًا فنيًا لمقطع الفيديو، وتبين أن السيارة "سارية التراخيص". كما تم التعرف على قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه فورًا.

اعتراف المتهم بالحادث
واجهت الشرطة السائق، فأقر بالاصطدام بالدراجة وإصابة قائدها، وعلل هروبه من مكان الواقعة خوفًا من ضبطه من قبل الأهالي أو الشرطة.

دهس عامل التوصيل
استقبلت إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة المصاب، وأكد عامل التوصيل صحة ما ورد في التحريات، متهمًا قائد السيارة بالتسبب في إصابته عمدًا.


تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
أخبار السيارات

بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
من واشنطن إلى طهران.. هل تشكل الجندية الأمريكية السابقة مونيكا ويت تهديدًا
شئون عربية و دولية

من واشنطن إلى طهران.. هل تشكل الجندية الأمريكية السابقة مونيكا ويت تهديدًا
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟